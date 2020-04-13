Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T15:01:41+03:00

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Тамбовчанам стали поступать сообщения от мошенников о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, введенного в регионе из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, аферисты звонят горожанам под видом представителей финансовых организаций и предлагают им различные компенсации, а также обещают помочь с выплатой кредитов.

Главная цель мошенников - узнать данные банковской карты человека, пароль из смс или вынудить его самостоятельно осуществить платеж на некий счет. Еще одна из новых уловок – аферисты обещают оперативно вернуть деньги за авиабилеты, предлагают услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией или помощь волонтеров.

- Ситуация с самоизоляцией для всех нас новая, а вот методы мошенников остаются прежними. Людям предлагают пройти по ссылкам, отправляют на фишинговые (поддельные) сайты, пытаются узнать персональные данные. Из новых приемов мошенников можно отметить рассылку смс с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции со ссылкой на сайт для оплаты или на номер карты, куда следует перевести деньги. Также злоумышленники пытаются торговать поддельными справками для передвижения в период изоляции, больничными листами с отметкой об инфекции и другими справками, – говорит заведующий сектором отдела информатизации отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Вадим Киселев.

ИСТОЧНИК KP.RU