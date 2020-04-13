Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками

13 Апр 2020 2020-04-13T14:21:13+03:00

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Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Тамбовского района, который распространял наркотики на территории областного центра. Так, стражи порядка нашли шесть тайников в районе улиц Сенько, Минаевской и Осипенко. В каждом из них находилось по полграмма гашиша.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU