Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Тамбовского района, который распространял наркотики на территории областного центра. Так, стражи порядка нашли шесть тайников в районе улиц Сенько, Минаевской и Осипенко. В каждом из них находилось по полграмма гашиша.
- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU