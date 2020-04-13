В Мичуринске отечественный автомобиль «догнал» иномарку: в аварии пострадал 52-летний водитель

13 Апр 2020 2020-04-13T11:05:23+03:00

Травмированного водителя ВАЗ доставили в местную больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой получил травмы 52-летний мужчина, произошла 11 апреля в 17 часов 31 минуту на улице Кооперативной в районе дома № 24 города Мичуринска. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Toyota Rav 4».

- В результате аварии травмы получил 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в ТОГБУЗ им. Брюхоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU