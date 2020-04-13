2020-04-13T10:38:12+03:00
Общество

Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»

Количество оплат с помощью сервиса ежемесячно увеличивается более чем на 30%
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предприятия, которые стремятся сохранить доход в условиях самоизоляции граждан, активно внедряют или расширяют свои сервисы доставки и подключают дополнительные услуги, которые позволяют принимать безналичные платежи. Чтобы покупатели могли оплатить товар безналично в момент доставки, предприниматели все чаще делают выбор в пользу «Плати QR»: в отличие от традиционного торгового эквайринга этот сервис позволяет малому и микробизнесу принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или «Тинькофф». Кассиры и курьеры заходят в мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн по специальному доступу кассира, который позволяет принимать оплату и генерировать QR-коды. Активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Новая реальность диктует новые условия для малого и микробизнеса. Для сохранения дохода многие предприниматели меняют схему работы и адаптируются под потребности рынка, переходя в режим доставки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность совершения платежей, все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса "Плати QR", который позволяет совершать оплату бесконтактно».

Наблюдая повышенный спрос на сервис «Плати QR», Сбербанк активно развивает данное направление. Уже доступны новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж: на кассе супермаркета и в вендинговом автомате. До конца апреля у предприятий появится возможность интегрировать оплату по QR-коду в свои сайты и тем самым обеспечить новый клиентский опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек
В Мичуринске отечественный автомобиль «догнал» иномарку: в аварии пострадал 52-летний водитель
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
Коронавирус в Тамбове, новости на 13 апреля 2020 года: диагноз подтвержден у 48 человек, еще у 26 инфекцию подозревают
В Котовске отменили автобусы до городского кладбища
Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 12 апреля 2020: COVID-19 выявили еще у восьми человек
За сутки в Тамбовской области составили 16 протоколов за ночные передвижения без необходимости
По тысячи масок тамбовчане передали в соцзащиту и дом-интернат для ветеранов войны и труда
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 11 апреля 2020 года составило 40 человек
На Тамбовщине изменили условия режима самоизоляции
Тамбовчан начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В Тамбовской области возобновляют работу МФЦ
В Тамбове строят дороги к новым детским садам
В Тамбовской области разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и небольших магазинов
В семи тамбовских детских садах откроют дополнительные дежурные группы
Улицы Тамбова украсили ярко-желтыми кустарниками
В Тамбовской области отложили прием заявлений от родителей, которые планируют отправить детей в летний лагерь
Тамбовчанка до смерти избила односельчанина, который оскорбил ее в присутствии сожителя
С помощью квадрокоптера в тамбовскую колонию пытались передать телефоны
Девятиклассники Тамбовской области будут сдавать ОГЭ
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка