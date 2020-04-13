2020-04-13T11:39:45+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове полицейские задержали местного жителя, который совершил серию краж из торговых точек областного центра. Так, 2 апреля этого года в полицию обратилась хозяйка пункта выдачи товара, расположенного на улице Ореховой. По словам женщины, когда она утром пришла на работу, то обнаружила пропажу товара на сумму более 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступник попал в помещение, отжав пластиковое окно. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 57-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Более того, он вернулся из мест лишения свободы совсем недавно, в марте этого года. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в краже.

- В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе проведения оперативных мероприятий была установлена его причастность к совершению еще нескольких краж из торговых точек: хищение кондитерских изделий и денег в сумме 6,5 тысяч рублей из торгового павильона на улице Коммунальной, табачных изделий, ноутбука и денег в сумме 12 тысяч рублей из магазина на проезде Монтажников. При обыске места проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты краденные вещи. По решению суда мужчина был арестован и помещен в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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