Коронавирус в Тамбове, новости на 13 апреля 2020 года: диагноз подтвержден у 48 человек, еще у 26 инфекцию подозревают
Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем регионе выявлено 48 случаев заболевания опасной инфекцией., шесть человек вылечились и уже выписались из больницы. 12 апреля диагноз подтвердился у 8 человек: 4 мужчин, 3 женщин и у 4-летней девочки. Коронавирус подозревают еще у 26 тамбовчан, шесть тестов находятся в работе.
- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 547 человек, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 1185 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU