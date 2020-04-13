Коронавирус в Тамбове, новости на 13 апреля 2020 года: диагноз подтвержден у 48 человек, еще у 26 инфекцию подозревают

13 Апр 2020 2020-04-13T09:47:22+03:00

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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем регионе выявлено 48 случаев заболевания опасной инфекцией., шесть человек вылечились и уже выписались из больницы. 12 апреля диагноз подтвердился у 8 человек: 4 мужчин, 3 женщин и у 4-летней девочки. Коронавирус подозревают еще у 26 тамбовчан, шесть тестов находятся в работе.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 547 человек, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 1185 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU