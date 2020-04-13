В Котовске отменили автобусы до городского кладбища
Ограничения на поездки будут действовать 19 и 26 апреля
Изменить размер текста:
Из-за угрозы распространения коронавируса в Котовске приняли решение об отмене автобусов, следующих до Храма Святителя Николая Чудотворца и городского кладбища. Ограничения будут действовать 19 и 26 апреля.
Кроме этого, запрещается движение и остановка возле Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь на 19 апреля.
- Администрация города совместно с настоятелем Котовского Благовещенского храма отцом Иоанном просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, - сообщает местная мэрия.
ИСТОЧНИК KP.RU