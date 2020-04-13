В Котовске отменили автобусы до городского кладбища

13 Апр 2020 2020-04-13T09:39:31+03:00

Ограничения на поездки будут действовать 19 и 26 апреля

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Котовске приняли решение об отмене автобусов, следующих до Храма Святителя Николая Чудотворца и городского кладбища. Ограничения будут действовать 19 и 26 апреля.

Кроме этого, запрещается движение и остановка возле Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь на 19 апреля.

- Администрация города совместно с настоятелем Котовского Благовещенского храма отцом Иоанном просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, - сообщает местная мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU