Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 12 апреля 2020: COVID-19 выявили еще у восьми человек

12 Апр 2020 2020-04-12T18:03:37+03:00

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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Тамбовской области увеличилось до 48. За минувшие сутки еще у восьми человек выявили заболевание: двое из них находятся дома под наблюдением специалистов, шестеро были госпитализированы ранее. Шестеро из общего число заразившихся уже выздоровели.

Как сообщили в оперштабе, всего госпитализированы в стационары области 64 человека (у 32 - подтвержден вирус, 20 - с подозрением, у пяти - анализ отрицательный, у семерых - в работе), из них диагноз «пневмония» у 10 человек.

На домашнем карантине под медицинским наблюдением - 547 (из них подтвержденных случаев - 10). Снято с наблюдения на дому - 1185. Выписано из больниц - 31. Всего обследованных жителей региона - 1827.

ИСТОЧНИК KP.RU