Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 12 апреля 2020: COVID-19 выявили еще у восьми человек
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Тамбовской области увеличилось до 48. За минувшие сутки еще у восьми человек выявили заболевание: двое из них находятся дома под наблюдением специалистов, шестеро были госпитализированы ранее. Шестеро из общего число заразившихся уже выздоровели.
Как сообщили в оперштабе, всего госпитализированы в стационары области 64 человека (у 32 - подтвержден вирус, 20 - с подозрением, у пяти - анализ отрицательный, у семерых - в работе), из них диагноз «пневмония» у 10 человек.
На домашнем карантине под медицинским наблюдением - 547 (из них подтвержденных случаев - 10). Снято с наблюдения на дому - 1185. Выписано из больниц - 31. Всего обследованных жителей региона - 1827.
ИСТОЧНИК KP.RU