2020-04-12T13:18:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тамбовской области составили 16 протоколов за ночные передвижения без необходимости

Нарушителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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16 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 - за ночные передвижения без необходимости - составили за сутки в области. Как сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом, по шесть материалов в Тамбове и Сосновке, четыре случая - в Рассказово.

Напомним, в области действует режим самоизоляции, в соответствии с которым покидать дома можно только в случае крайней необходимости. Выходить на улицу можно, чтобы обратиться за медпомощью, добраться до работы, помочь пожилым родственникам, купить продукты или лекарства, а также выгулять домашнее животное. В остальных случаях, вы нарушите режим самоизоляции, за что предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

9 апреля в Мичуринске составили четыре административных протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», 10 апреля - три в Уварово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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