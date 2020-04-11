2020-04-11T16:01:48+03:00
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На Тамбовщине изменили условия режима самоизоляции

Ходить в кассы для оплаты коммуналки разрешили до 20 апреля, для студентов продлили срок действия льготных проездных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация Тамбовской области изменила условия режима самоизоляции. Новая редакция постановления разрешает жителям ухаживать и оказывать помощь проживающим отдельно нетрудоспособным родственникам любой степени родства. Ранее это правило распространялось только на близких родственников.

Дополнительно продлен период, позволяющий тамбовчанам покидать места проживания для оплаты коммунальных услуг до 20 апреля.

Для студентов продлены сроки действия ранее оплаченных льготных и именных месячных проездных билетов на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автобусами в пригородном сообщении после прекращения режима дистанционной формы обучения на срок до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия проездного билета.

Жителям настоятельно рекомендуют пользоваться масками при выходе из дома и на работе.

Подробнее ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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