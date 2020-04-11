Тамбовчан начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T12:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Тамбовской области действует режим самоизоляции, в соответствии с которым покидать дома можно только в случае крайней необходимости. Ответственность за нарушение – штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В регионе уже составлены первые протоколы на тех, кто пренебрег действующими запретами.

Как пояснили в управлении региональной безопасности области, в настоящее время контроль над соблюдением режима самоизоляции усилен во всех муниципалитетах. В Мичуринске только 9 апреля составлено 4 протокола на местных жителей, которые несмотря на угрозу заражения, отправились гулять по городу. Они не смогли пояснить остановившим их сотрудникам полиции причину, по которой находятся вдали от дома. Кроме того, люди пребывали в состоянии опьянения. Сейчас их судьбу решает суд. Сегодня, 10 апреля, составлено еще 3 протокола на жителей Уварово, которые также не соблюдали режим самоизоляции.

- На сегодняшний день покидать свои дома можно только для того, чтобы выйти на работу или по уважительным причинам: покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств, обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, помощь пожилым родственникам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом люди должны иметь при себе паспорт, а тамбовчане, добирающиеся на работу, еще и справку от работодателя. Прогулки в парках и зонах отдыха являются нарушением.

Автомобилисты также могут передвигаться по дорогам только по уважительной причине. Автоинспекторы в случае остановки могут потребовать у водителя объяснить необходимость поездки. А в случае если она окажется недостаточно весомой, водитель может быть привлечен к ответственности.

В число нарушителей режима самоизоляции могут попасть и жители других регионов, которые приехав в Тамбовскую область, своевременно не известили об этом органы местного самоуправления.

Штраф за нарушение режима самоизоляции налагается в соответствии со статьей 20.60¹ кодекса административных правонарушений «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Протоколы о привлечении к ответственности граждан составляют сотрудники управления региональной безопасности области на основании материалов, представленных органами внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU