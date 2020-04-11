В Тамбовской области возобновляют работу МФЦ

11 Апр 2020 2020-04-11T12:34:49+03:00

Прием в учреждениях будут вести по предварительной записи

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В Тамбовской области с понедельника возобновят свою работу многофункциональные центры. Ранее планировалось, что они будут закрыты до 30 апреля. Но, согласно постановлению администрации области, МФЦ будут функционировать в части оказания государственных услуг Росреестра.

С актуальной информацией о деятельности МФЦ, в том числе графике работы можно ознакомиться на портале https://mfc.tmbreg.ru.

- Прием заявителей осуществляется в формате «дежурных окон» и исключительно по предварительной записи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчан просят не опаздывать к назначенному времени во избежание скопления людей, соблюдать дистанцию 1,5 м, обрабатывать руки специальными средствами, использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор), маленьких детей, по возможности, оставить дома.

ИСТОЧНИК KP.RU