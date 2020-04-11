2020-04-11T12:29:43+03:00
Общество

В Тамбове строят дороги к новым детским садам

Работы планируют завершить до 1 ноября этого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К осени возле детских садов на севере появятся дорогиК осени возле детских садов на севере появятся дорогиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове продолжается строительство дорог, ведущих к детским садам «Машенька» и «Медвежонок», расположенных на ул. Сабуровской, 1д и Селезневской, 2д. Протяженность участка, который предстоит сделать, составляет 487 метров, общая площадь автомобильной дороги - около 3 тысяч кв. метров. На всем ее протяжении будет обустроен пешеходный тротуар с бордюрным камнем и парковки для автотранспорта. Для удобства автовладельцев-родителей дошкольников на всем протяжении участка установят 21 светильник. Сейчас подрядная организация работает над устройством качественной дорожной одежды.

Рабочие укладывают геосинтетический материал «Дорнит», - поясняет начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Антон Устинов. - Это покрытие разделяет слои грунта, не позволяет щебеночному слою перемешиваться с песком. Дорнит выполняет дренажную функцию, а также является армирующим материалом. Но главное, этот материал увеличивает прочность дорожной одежды.

Согласно контракту, заключенному с подрядной организацией, строительные работы планируют завершить к 1 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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