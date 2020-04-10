В Тамбовской области разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и небольших магазинов

10 Апр 2020 2020-04-10T20:56:52+03:00

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В Тамбовской области смягчили правила, действующие во время режима самоизоляции. Так, администрация региона внесла изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233. В соответствии с ним расширен список организаций которые могут возобновить работу в нынешних условиях.

В частности, теперь в регионе могут снова открыться парикмахерские и салоны красоты, но при условии, что в помещении будут находиться одновременно не более 4 человек и только по предварительной записи. Частично возобновляется работа многофункциональных центров предоставления услуг населению.

Разрешается работа магазинов, площадь которых меньше 1500 кв.м. В торговых центрах большей площади как и ранее могут функционировать лишь аптеки, пункты, где предоставляют услуги связи и продают мобильные телефоны, зоомагазины, и точки по продаже продуктов или товаров из списка вещей «первой необходимости». Этот список, кстати, теперь пополнили автозапчасти.

- Введенный ранее режим полной самоизоляции, который обязаны соблюдать не только граждане в возрасте старше 65 лет, но и те, кто имеет указанные в постановлении хронические заболевания, сохраняется, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Подробнее ознакомиться с изменениями можно по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU