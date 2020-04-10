В семи тамбовских детских садах откроют дополнительные дежурные группы

10 Апр 2020 2020-04-10T18:00:27+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, с понедельника 13 апреля в областном центре открываются дополнительные дежурные группы в семи детских садах: №1 «Семицветик» (ул. Пирогова, д. 64 – 1 корпус), №45 «Буратино» (б. Энтузиастов, д.30), №48 «Пчелка» (ул. Майская, д.35), №60 «Заинька» (ул. Клубная, д.11), «Ивушка» (ул. Кирова, д.42), «Изумрудный город» (ул. М.Н.Мордасовой, д.11), «Волшебная страна» (пр. Запрудный, д.3).

Также продолжат работать дежурные группы в детских садах №12 «Звездный» (ул. 60 лет Октября, д.10), №25 «Журавлик» (ул. Магистральная, д.21), №28 «Золотой петушок» (ул. Куйбышева, д. 14а), №47 «Лучик» (ул. Физкультурников, д.14), №53 «Елочка» (ул. Н.Вирты, д. 102 – 2 корпус).

Напомним, что в детские сады принимаются дети, чьи родители вышли на работу и не могут соблюдать режим самоизоляции. Для посещения дошкольного учреждения следует письменно заявить о необходимости посещения дежурной группы, предоставить медицинскую карту ребенка и справку из медицинского учреждения о том, что ребенок может посещать детский сад.

По вопросам направления детей в дежурные группы следует обращаться к руководителям детских садов и в управление дошкольного образования по телефонам:

- детский сад № 1 «Семицветик» - 45-19-19, 56-02-28;

- детский сад № 12 «Звёздный» - 75-80-16, 72-53-25;

- детский сад № 25 «Журавлик» - 51-33-16;

- детский сад № 28 «Золотой петушок» - 72-91-40;

- детский сад № 45 «Буратино» - 53-05-29;

- детский сад № 47 «Лучик» - 49-36-17, 44-64-21;

- детский сад № 48 «Пчелка» - 44-45-98,44-15-46;

- детский сад № 53 «Ёлочка» - 56-43-00;

- детский сад № 60 «Заинька» - 45-86-14, 75-85-82; - детский сад «Ивушка» - 71-01-20, 71-01-24;

- детский сад «Изумрудный город» - 49-32-12;

- детский сад «Волшебная страна» - 49-23-94;

Управление дошкольного образования - 79-13-57, 48-21-72, 48-18-91.

ИСТОЧНИК KP.RU