Улицы Тамбова украсили ярко-желтыми кустарниками

10 Апр 2020 2020-04-10T17:02:12+03:00

Этой весной в Тамбове планируют высадить порядка 1000 деревьев и более 2000 различных кустарников Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Их высадили как в центре, так и на севере города

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В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» продолжают весеннюю посадку деревьев и кустарников. Так, на улице Интернациональной они высадили 150 ярко-желтых кустарников форзиции, и еще 200 – возле Центра единоборств на севере города.

Форзицию часто сравнивают с японской сакурой, у которой появление бутонов тоже опережает появление листвы. Однако цветение форзиции, в отличие от сакуры, длится около месяца-полтора. Растение очень долговечно и при правильной обрезке может расти на одном месте до 50 лет.

- Форзиция радует глаз красивым цветением. Этот кустарник неприхотлив, адаптирован к различным погодным условиям, хорошо зимует и легко стрижется. Весной мы планируем высадить на городских улицах порядка 1000 деревьев и более 2000 различных кустарников», - говорит начальник службы зеленого хозяйства муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Игорь Шведов.

ИСТОЧНИК KP.RU