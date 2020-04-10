Тамбовчанка до смерти избила односельчанина, который оскорбил ее в присутствии сожителя

10 Апр 2020 2020-04-10T15:26:53+03:00

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Утром, 8 апреля, в Инжавинском районе около одного из сельских домов было обнаружено тело 43-летнего мужчины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По подозрению в совершении преступлении была задержана 45-летняя местная жительница. Выяснилось, что вечером, 7 апреля, в поисках своего сожителя она пришла домой к своему односельчанину. Увидев там компанию мужчин, распивающих спиртные напитки, среди которых был и ее гражданский супруг, женщина стала ругаться. В это время один из присутствующих мужчин оскорбительно выразился в ее адрес, после чего она избила его. Ночью он скончался в результате черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, рассматривается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU