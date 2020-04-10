В Тамбовской области мужчина убил товарища во время пьяной ссоры и продолжил пить

10 Апр 2020 2020-04-10T12:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сампурском районе завершено расследования уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 26 февраля этого года, ночью, обвиняемый и потерпевший распивали спиртные напитки в доме у односельчанина. Во время застолья между мужчинами произошел спор из-за того, кто из них более «комфортно» отбывал наказание в местах лишения свободы. Конфликт закончился тем, что обвиняемый схватил нож и ударил им товарища в грудь, после чего продолжил пить. От полученного ранения 51-летний потерпевший сразу скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU