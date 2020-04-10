В Тамбовской области молодой водитель не справился с управлением: его машина перевернулась

10 Апр 2020 2020-04-10T11:40:58+03:00

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Авария, в которой получил травмы молодой человек, произошла 9 апреля в 21 час 40 минут во 2-м микрорайоне около дома №25 города Уварово. Как рассказали в региональном УГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», не справился с управлением машиной, из-за чего она опрокинулась.

- В результате аварии 19-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU