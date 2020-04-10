В Тамбове победительницы конкурса «Женщина года» вместо серебряных голубок получат пчел

10 Апр 2020 2020-04-10T10:55:34+03:00

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В Тамбове из-за угрозы коронавируса не состоялось чествование победительниц ежегодного городского конкурса «Женщина года», оно было намечено на 7 апреля. Согласно постановлению мэрии, церемонию перенесли на май, точная дата мероприятия не указана. По-другому будет выглядеть и главный приз, который получат победительницы. Вместо голубки из серебра им вручат статуэтку из этого же материала, но выполненную в виде пчелки – символа областного центра.

На денежные премии победительницам конкурса собираются потратить 138 тысяч рублей, на вознаграждение лауреатам – 69 тысяч рублей. Общие затраты на проведение конкурса составят 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU