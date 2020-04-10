С помощью квадрокоптера в тамбовскую колонию пытались передать телефоны

10 Апр 2020 2020-04-10T14:29:23+03:00

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Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии № 5, расположенной в Моршанске, пресекли доставку запрещенных предметов на территорию учреждения. Они перехватили квадрокоптер, с помощью которого заключенным пытались передать свертки с мобильниками.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, в свертках находилось 12 мобильных телефонов. По данному факту проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU