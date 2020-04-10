Девятиклассники Тамбовской области будут сдавать ОГЭ

10 Апр 2020 2020-04-10T13:28:43+03:00

Аттестация пройдет в очной форме и только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике

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Девятиклассники Тамбовщины будут сдавать обязательный государственный экзамен. Об этом, со ссылкой на рекомендации Минпросвещения России, сообщает региональное управление образования и науки.

Аттестация в этом году будет проходить в очной форме и только по двум обязательным предметам: русский язык и математика. Даты проведения экзаменов пока неизвестны, их назначат в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

- На данный момент ведомством приняты меры по усилению подготовки выпускников для успешного прохождения итоговой аттестации, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области. - Даны рекомендации педагогам: какие ресурсы и материалы можно использовать по подготовке выпускников к экзаменам.

ИСТОЧНИК KP.RU