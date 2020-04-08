Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года составило 21 человек

8 Апр 2020 2020-04-08T17:29:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года составляет 21 человек. Трое из них уже вылечились и выписались из больницы. С подтвержденным диагнозом на сегодняшний день госпитализированы 18 человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 6 тамбовчан: 3-х мужчин, 2-х женщин в возрасте до 57 лет и 15-летней девушки.

- Трое заболевших прибыли из других регионов, один – контактировал с приехавшим из другой области, двое – вернулись из Доминиканы, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – Еще 12 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус, 5 тестов – в работе.

С медицинского наблюдения на дому в Тамбовской области сняли 853 человека, еще 531 человек находится на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU