2020-04-08T18:04:31+03:00
Общество

В Тамбове приступили к уборке городских кладбищ

Сотрудники «Спецтехуниверсала» спиливают сухие деревья и убирают мусор
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Работы по уборке кладбищ проводятся сотрудниками «Спецтехуниверсала»Работы по уборке кладбищ проводятся сотрудниками «Спецтехуниверсала»Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В преддверии праздника Светлой Пасхи сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» приступили к уборке Полынковского кладбища, на очереди - Воздвиженское и Петропавловское. Они проводят частичную опиловку аварийных деревьев, собирают мелкий мусор, а мусоровывозящая компания ликвидирует несанкционированные свалки и вывозит крупногабаритный мусор. Всего к работам привлечено 6 единиц спецтехники.

- Несмотря на объявленный в стране режим самоизоляции, городские службы работаю в штатном режиме. Меньше чем за 2 недели нам предстоит благоустроить территорию 3 кладбища. Их общая площадь составляет около 130 гектаров. Наряду с уборкой территорий, здесь также будут проведены ремонт освещения, площадок для складирования мусора, покраска ограждений. Кроме того, в ближайшее время завезут песок и воду,- говорит директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков.

Напомним, Пасха в этом году состоится 19 апреля. До этого времени городские службы должны будут привести кладбища в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове приступили к уборке городских кладбищ
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года составило 21 человек
В Тамбовской области двое парней и женщина попались полицейским с наркотиками
В Тамбовской области восстанавливают обычную работу автобусов
В Тамбовском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Тамбовских школьников из малообеспеченных и многодетных семей обеспечат сухими пайками
В сетях МТС в Тамбове отмечен взрывной рост голосового и интернет-трафика
В Тамбове продавцы искусственных цветов торгуют туалетной бумагой и гречкой прямо на кладбище
Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба
В Тамбовской области появятся 330 га новых садов
На Тамбовщине мужчину задержали за незаконную рубку дубов
Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин
Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек
В центре Тамбова произошла авария на водопроводе
Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху
В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц
В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги
Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости