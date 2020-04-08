В Тамбове приступили к уборке городских кладбищ

8 Апр 2020 2020-04-08T18:04:31+03:00

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В преддверии праздника Светлой Пасхи сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» приступили к уборке Полынковского кладбища, на очереди - Воздвиженское и Петропавловское. Они проводят частичную опиловку аварийных деревьев, собирают мелкий мусор, а мусоровывозящая компания ликвидирует несанкционированные свалки и вывозит крупногабаритный мусор. Всего к работам привлечено 6 единиц спецтехники.

- Несмотря на объявленный в стране режим самоизоляции, городские службы работаю в штатном режиме. Меньше чем за 2 недели нам предстоит благоустроить территорию 3 кладбища. Их общая площадь составляет около 130 гектаров. Наряду с уборкой территорий, здесь также будут проведены ремонт освещения, площадок для складирования мусора, покраска ограждений. Кроме того, в ближайшее время завезут песок и воду,- говорит директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков.

Напомним, Пасха в этом году состоится 19 апреля. До этого времени городские службы должны будут привести кладбища в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU