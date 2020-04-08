В Тамбовской области восстанавливают обычную работу автобусов

8 Апр 2020 2020-04-08T15:36:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области идет постепенное возобновление работы маршрутов автомобильных пассажирских перевозок. Транспорт оказался необходим сотрудникам предприятий, который с 6 апреля вышли на работу.

По словам заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика в обычный период перевозки пассажиров выполняются по 70 маршрутам - 2 тысячи рейсов в неделю, утвержденных расписаниями. В период с 30 марта по 5 апреля потребность тамбовчан в поездках обеспечили 600 рейсов.

К примеру, 2 апреля в городе Тамбове на свои маршруты вышли 58 процентов общественного транспорта - 173 автобуса и троллейбуса. При этом, средняя норма транспорта всех классов - 300 единиц. 8 апреля на маршруты вышло уже около 200 единиц общественного транспорта. И это количество постепенно будет увеличиваться.

Вопросы восстановления работы маршрутов по всем направлениям находятся на контроле регионального управления автомобильных дорог и транспорта.

При этом по вопросам работы городских и пригородных маршрутов и их актуальных расписаний в городах и районах области следует обращаться в местные администрации.

По вопросам работы автобусов в межмуниципальном внутриобластном сообщении просим пассажиров обращаться на автовокзалы и автостанции, включенные в маршруты, или в Единую региональную дорожно-транспортную диспетчерскую службу по телефонам +74752782888, +79622372808.

Телефоны автовокзалов Тамбова:

справочная автовокзала «Тамбов» +7 (4752) 73-48-32, диспетчер автовокзала «Тамбов» +7 (4752) 73-48-21

справочная автовокзала «Северный» +7 (4752) 53-50-03, диспетчер автовокзала «Северный» +7 (4752) 56-01-11

- В Управлении автодорог и транспорта области организована «горячая» линия по вопросам работы межмуниципального общественного транспорта на период действия ограничительных мер по борьбе с распространением заболеваний: +74752790232, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU