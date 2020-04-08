В сетях МТС в Тамбове отмечен взрывной рост голосового и интернет-трафика

8 Апр 2020 2020-04-08T13:13:25+03:00

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По данным аналитиков МТС, за прошедшую неделю табовчане звонили почти в 2 раза больше, чем неделю ранее. При этом основная масса вызовов была совершена именно в рабочее время из спальных районов Тамбова и Мичуринска. Самыми «говорящими» и активно работающими стали жители областной столицы в микрорайонах Солнечный, Уютный и Московский.

Перемещаясь на удаленный режим работы, тамбовчане ожидаемо стали отдавать предпочтение фиксированному доступу в интернет и домашнему WI-FI. В связи с этим наблюдается интенсивный рост трафика домашнего интернета. По данным МТС, если ранее основные часы нагрузки в сети отмечались после 19 часов, то за последнюю неделю объем трафика резко вырос сразу на 20% в дневное время с 9 до 16 часов. Самыми «качающими» оказались жители жилых комплексов в микрорайоне Тамбов-4 по ул. Сенько, а также кварталов на ул. Мичуринская и ул. Магистральная. Самый большой рост по объему трафика – в 2 раза - показали соцсети и мессенджеры, на 40 процентов выросло потребление видеоконтента.

Учитывая возросшую потребность абонентов в объемах интернет-трафика, оператор заранее предпринял меры по расширению линии связи. «С массовым переходом тамбовчан на удаленный режим работы мы видим беспрецедентный рост трафика в сетях, по объему превышающий даже новогодние праздники. В каждой квартире сейчас работают сразу несколько гаджетов, ведь все члены семьи собрались дома, но продолжают активное ежедневное общение с внешним миром – совершают покупки, работают, учатся и отдыхают. Чтобы обеспечить нашим пользователям привычно высокие скорости работы в сети, мы заранее увеличили вдвое пропускную емкость интернет-канала. Все наши технические службы продолжают работать в штатном режиме, круглосуточно контролируют состояние сети и при необходимости готовы оперативно усилить мощность там, где это необходимо», - говорит директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU