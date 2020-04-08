Тамбовских школьников из малообеспеченных и многодетных семей обеспечат сухими пайками

8 Апр 2020 2020-04-08T13:33:19+03:00

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Во многих регионах страны школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, которые сейчас вынуждены перейти на домашнее дистанционное обучение, выдают продуктовые наборы. Такая мера предусмотрена законодательством, если по каким-то причинам, в том числе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, детей не могут обеспечивать полноценным горячим питанием в школе. Жители Тамбовской области тоже не отказались бы от такой поддержки.

- Наша семья является многодетной, я одна воспитываю детей 6, 10 и 14 лет, получаю 12000 рублей, алименты 4150 и детское пособие в размере 430 рублей на каждого, - обращается к губернатору на его неофициальном сайте тамбовчанка Вера Гаврилова. - Раньше дети обедали в школе, и прокормиться было проще. Сейчас денег на продукты питания не хватает.

Несмотря на то, что о переходе школьников на дистанционное обучение стало известно еще на прошлой неделе, в Тамбовской области не подготовили постановление, которое регламентировало бы выдачу сухих пайков на детей или компенсации за них. Ожидается, что это случится в ближайшее время.

- Нормативно-правовой акт об обеспечении питанием школьников из льготных категорий находится в стадии подписания, - пояснили в управлении образования Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU