В Тамбовском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого

8 Апр 2020 2020-04-08T14:30:50+03:00

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Ночью, 7 апреля этого года, в одной из больниц региона скончался 39-летний мужчина, которого доставили туда с проникающими ранениями грудной клетки. По данному следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В совершении данного преступления подозревается 34-летний ранее неоднократно судимый знакомый погибшего. По версии следствия, потерпевший и его сожительница временно проживали в доме подозреваемого. Вечером, 6 апреля, между мужчинами произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта хозяин дома схватил нож и ударил им своего знакомого в грудь.

- В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU