2020-04-09T09:29:49+03:00
Происшествия

Котовчанин лишился более 50 тысяч рублей, поверив мошеннику

Мужчина сообщил реквизиты своей банковской карты лжесотруднику банка
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Котовске местный житель попался на удочку мошенников и лишился более 50 тысяч рублей. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил о том, что через его мобильный банк кто-то незаконно взял в кредит значительную сумму денег.

Для предотвращения этой операции мошенник потребовал у котовчанина персональные данные его банковской карты. Доверчивый мужчина предоставил аферисту нужную информацию, после чего с него списалось 56 тысяч рублей.

- Если при мошенничестве в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по указанному на ней телефону и заблокировать ее. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс – сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам! А в случае хищения денег со счета следует сразу обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефону 02 или 102, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Котовчанин лишился более 50 тысяч рублей, поверив мошеннику
В Тамбове приступили к уборке городских кладбищ
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года составило 21 человек
В Тамбовской области двое парней и женщина попались полицейским с наркотиками
В Тамбовской области восстанавливают обычную работу автобусов
В Тамбовском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Тамбовских школьников из малообеспеченных и многодетных семей обеспечат сухими пайками
В сетях МТС в Тамбове отмечен взрывной рост голосового и интернет-трафика
В Тамбове продавцы искусственных цветов торгуют туалетной бумагой и гречкой прямо на кладбище
Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба
В Тамбовской области появятся 330 га новых садов
На Тамбовщине мужчину задержали за незаконную рубку дубов
Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин
Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек
В центре Тамбова произошла авария на водопроводе
Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху
В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц
В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги
Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости