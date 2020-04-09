Котовчанин лишился более 50 тысяч рублей, поверив мошеннику

9 Апр 2020 2020-04-09T09:29:49+03:00

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В Котовске местный житель попался на удочку мошенников и лишился более 50 тысяч рублей. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил о том, что через его мобильный банк кто-то незаконно взял в кредит значительную сумму денег.

Для предотвращения этой операции мошенник потребовал у котовчанина персональные данные его банковской карты. Доверчивый мужчина предоставил аферисту нужную информацию, после чего с него списалось 56 тысяч рублей.

- Если при мошенничестве в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по указанному на ней телефону и заблокировать ее. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс – сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам! А в случае хищения денег со счета следует сразу обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефону 02 или 102, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU