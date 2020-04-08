2020-04-08T16:33:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое парней и женщина попались полицейским с наркотиками

Полицейские изъяли гашиш и героин
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине за сутки, 7 апреля, сотрудники полиции задержали троих жителей региона по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Так, в Тамбове в районе улицы Советской у двоих 20-летних парней стражи порядка обнаружили свертки, в которых находилось по два грамма гашиша.

В этот же день, на территории села Покрово-Пригородное Тамбовского района, полицейские задержали 32-летнюю тамбовчанку, у которой при себе имелось 0,6 грамма героина.

- По всем фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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