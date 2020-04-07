2020-04-07T17:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 7 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На лечении остаются 12 тамбовчан с подтвержденным диагнозомНа лечении остаются 12 тамбовчан с подтвержденным диагнозом
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 апреля 2020 года: на сегодняшний день с подозрением на инфекцию в больницах находятся 14 человек. Ранее диагноз подтвердился у 12 пациентов, в 6 случаях анализ показал отрицательный результат, 12 человек – под подозрением и 2 – в работе. Кроме того, на дому под медицинским наблюдением находятся 470 человек. Снято с наблюдения 779 человек.

Необходимое лечение получили 23 человека, все они были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В трех случаях диагноз подтвердился, а в 20 – нет. Сейчас все 23 человека покинули больницы.

- Среди выписанных как мужчины, так и женщины разного возраста, а также один младенец, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Большинство из них – туристы, которые посещали страны, где отмечена вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. По возвращению они были госпитализированные в связи с проявлениями, характерными для covid-19. Все эти пациенты наблюдались и получали лечение в специализированных медучреждениях

ИСТОЧНИК KP.RU

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