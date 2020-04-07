Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
В Тамбове 7 апреля в одной из квартир жилого дома по улице Магистральной обнаружено тело 59-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В совершении данного преступления подозревается 49-летний сожитель погибшей. По версии следствия, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения гражданскими супругами произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина ударил сожительницу несколько раз ножом в грудь. Травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия. О случившемся подозреваемый сразу сообщил родственникам.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU