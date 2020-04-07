Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены

7 Апр 2020 2020-04-07T17:37:53+03:00

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В Тамбове 7 апреля в одной из квартир жилого дома по улице Магистральной обнаружено тело 59-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления подозревается 49-летний сожитель погибшей. По версии следствия, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения гражданскими супругами произошел словесный конфликт. Во время ссоры мужчина ударил сожительницу несколько раз ножом в грудь. Травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия. О случившемся подозреваемый сразу сообщил родственникам.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU