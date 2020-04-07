В центре Тамбова произошла авария на водопроводе

7 Апр 2020 2020-04-07T16:40:02+03:00

Ремонт, во время которого отключат холодное водоснабжение, будут проводить в ночь с 7 на 8 апреля

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В Тамбове выявили течь запорной арматуры на водоводе диаметром 400 мм. Аварийный участок сети расположен на перекрестке улиц Интернациональная и Пролетарская. АО «Тамбовские коммунальные системы» будут проводить работы по ее устранению. Но, чтобы не оставлять горожан без воды в условиях угрозы коронавируса, приступят к ремонту ночью.

- В целях минимизации неудобств для жителей, проведение работ запланировано в ночь с 7 на 8 апреля с 0 до 5 часов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - На это время будет прекращено водоснабжение домов по ул. Интернациональная, 50, 52, 52а, 60, 60а, 54, 56, ул. М. Горького, 93, ул. Пролетарская, 189, а также домов частного сектора по Интернациональному проезду. Помимо этого в зону отключения попадают библиотека им. Пушкина (ул. Интернациональная, 17), управление ЗАГС (ул. Интернациональная, 27), Управление пенсионного фонда РФ в городе Тамбове и Тамбовском районе (ул. Интернациональная, 37), котельная, расположенная по адресу ул. Интернациональная, 56.

ИСТОЧНИК KP.RU