В Тамбовской области появятся 330 га новых садов

8 Апр 2020 2020-04-08T10:32:51+03:00

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В Тамбовской области приступили к работам по посадке новых садов. В 2020 году их планируется заложить не менее 330 гектаров. Также сейчас в хозяйствах завершается обрезка плодовых деревьев. Выполнено уже более 90 процентов работ. Всего этой весной планируется обрезать свыше 2,4 тысячи гектаров садов. Это обеспечивает повышение урожайности дерева за счет удаления сухих и слабых веток, формирует и прореживает крону.

- На сегодняшний день в регионе 8,4 тысячи гектара садов, из них 4,8 тысячи гектара — плодоносящие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В 2019 году было заложено около 500 гектаров садов, в основном интенсивного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU