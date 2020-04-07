2020-04-07T16:15:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху

Праздник отмечается 18 апреля, но из-за угрозы коронавируса он может пройти без прихожан
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчан могут не пустить в храмы в праздник Пасхи. Как сообщает областная администрация со ссылкой на протоиерея Игоря Груданова, пока вопрос о том, в каком режиме пройдет богослужение, остается открытым.

- 18 апреля служба состоится в любом случае, а вот будут ли допущены на нее прихожане и в каком количестве, зависит от развития эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, - поясняют в областной администрации.

На сегодняшний день во всех храмах Тамбовской епархии Русской православной церкви приняты санитарные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Сюда доставили дополнительные препараты для санитарной обработки помещений, одноразовую посуду, специальные гигиенические средства и термометры. Обеспечено частое проветривание храмов, а также приходских и монастырских помещений общего доступа, установлен обязательный график проветривания. У всех священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан, перед началом трудового дня измеряют температуру.

До особого распоряжения приостановлена работа воскресных школ, а также приходских секций и кружков. Усиленное внимание уделено чистоте утвари и богослужебных сосудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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