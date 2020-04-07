Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости

7 Апр 2020 2020-04-07T14:21:08+03:00

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Жители Тамбовской области не могут дозвониться до центров занятости, чтобы зарегистрироваться как безработные.

- В связи с установленным режимом самоизоляции я осталась без работы, - жалуется на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина тамбовчанка Светлана Синельникова. - Все мои попытки встать на учёт в центр занятости населения оказались безуспешны, так как дозвониться туда невозможно, постоянно занято, а на мои сообщения по электронной почте просто никто не отвечает.

В связи с большим количеством звонков, в регионе приняли решение увеличить количество телефонов «горячей линии» центров занятости.

Жителям напоминают, что они могут обратиться в центры занятости населения как дистанционно, так и посетив офисы лично, но по предварительной записи. Центры работают с 8.30 до 17.30.

Для поиска подходящей работы люди могут подать документы дистанционно в электронном виде через интерактивный портал службы занятости, а также посредством электронной почты.

- Для того, чтобы в центрах занятости населения не собиралось много людей, время посещения необходимо согласовывать по телефону «горячей линии», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Безработным тамбовчанам перерегистрация будет осуществляться дистанционно. Для этого в день перерегистрации необходимо также позвонить по телефону горячей линии.

Связаться с центрами занятости населения в своём городе или районе можно по следующим номерам:

Тамбов: 8 (475 2) 58-36-53, 58-02-42, 58-07-90, 58-16-33;

Мичуринск и Мичуринский район: 8 (47545) 2-33-93, 2-37-20, 2-33-05;

Моршанск и Моршанский район: 8 (475 33) 4-78-33, 2-56-13, 4-81-57;

Рассказово и Рассказовский район: 8 (475 31) 2-45-43, 2-01-46;

Уварово и Уваровский район: 8 (475 58) 4-20-25, 4-70-65, 4-03-60;

Кирсанов и Кирсановский район: 8 (475 37) 3-60-72, 3-65-99, 3-60-35.

Полный список телефонов и адресов электронной почты размещен на главной странице интерактивного портала службы занятости населения в разделе «Служба занятости» https://zan.tambov.gov.ru/content/работа_центров_занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU