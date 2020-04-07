2020-04-07T15:43:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц

Уборку проводят с применением спецсредств
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Особое внимание уделяют территориям возле лечебных учрежденийОсобое внимание уделяют территориям возле лечебных учрежденийФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре продолжают мыть дороги и тротуары, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Сейчас специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» особое внимание уделяют подъездам и подходам к больницам и поликлиникам города Тамбова.

Ручная мойка тротуаров и механизированная мойка автомобильных дорог проводится на улицах Мичуринская, Рылеева, Карла Маркса, Пролетарская, Никифоровская, Социалистическая, Московская, Бориса Васильева, Студенецкая Набережная, Гагарина, Гоголя. Помывка проезжей части ведется также по улице Советской от Комсомольской площади до Бульвара энтузиастов и на Моршанском шоссе.

- В муниципальном учреждении «Спецдорсервис» в круглосуточном режиме работает телефон диспетчерской службы. По номеру 53-27-92 горожане могут связаться со специалистами учреждения, задать интересующие вопросы или оставить заявки, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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