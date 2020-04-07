2020-04-07T18:01:09+03:00
Происшествия

Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин

Мужчина собирался отомстить бывшей сожительнице, но перепутал автомобили и «наказал» незнакомых людей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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5 апреля в дежурную часть ОМВД по городу Мичуринску обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то повредил колеса двух автомобилей, стоявших на улице Парковой наукограда. Полицейские установили личность вредителя, им оказался 49-летний неработающий местный житель. Мужчина рассказал оперативникам, что хотел отомстить своей бывшей сожительнице, порезав колеса на ее автомобиле, но перепутал ее автомобиль с другими и повредил машины, принадлежавшие незнакомым ему людям.

- По фактам повреждения имущества проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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