В Тамбовской области из-за коронавируса отложили уборку, запланированную на берегах рек

7 Апр 2020 2020-04-07T12:39:30+03:00

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В Тамбовской области из-за угрозы коронавируса приняли решение перенести старт Всероссийской акции «Вода России» до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Напомним, мероприятия по уборке берегов водоёмов проходит в нашей стране с марта по ноябрь в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

На Тамбовщине акция традиционно стартует в апреле. По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию области, в этом году в нашем регионе планируется провести более 100 мероприятий на 46 водных объектах в городах и районах области. Предполагается очистить от мусора свыше 70 километров прибрежных полос.

- Неравнодушные тамбовчане проведут уборку на берегу Котовского водохранилища и реки Цна, прибрежных территориях ручья Чумарса в Тамбове, Ласковском и Красненьском карьерах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В Рассказово планируют убрать пруд в районе Меховой фабрики, пруд Круча, берега Арженки. В Уварово готовятся субботники на реке Ворона, а также на пруду во 2-м микрорайоне. В Умётском районе субботники пройдут на гидротехнических сооружениях на балках Кремнёвка, Кололейка, на пруду у села Ново-Воздвиженка, а также на берегах реки Вяжля. В региональных заказниках также будет проведена уборка берегов водоёмов.

Управление по охране окружающей среды предоставит участникам акции «Вода России» перчатки и мешки для уборки мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU