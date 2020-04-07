В Тамбовской области будут судить мужчину, который у кладбища напал на 16-летнюю девушку

7 Апр 2020 2020-04-07T11:38:06+03:00

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ранее он 8 лет провел в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

По версии следствия, вечером 3 февраля этого года 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий в колледже. Когда она шла мимо кладбища, на нее напал неизвестный мужчина, который, угрожая ножом, заставил ее проследовать за ним в заросли деревьев. Там, приставив нож к шее жертвы, мужчина стал совершать в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Раскрыть преступление удалось благодаря обнаруженным на месте уликам.

- Несмотря на отрицание фигурантом причастности к совершению преступления, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU