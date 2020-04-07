2020-04-07T11:38:06+03:00
Происшествия

В Тамбовской области будут судить мужчину, который у кладбища напал на 16-летнюю девушку

Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ранее он 8 лет провел в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

По версии следствия, вечером 3 февраля этого года 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий в колледже. Когда она шла мимо кладбища, на нее напал неизвестный мужчина, который, угрожая ножом, заставил ее проследовать за ним в заросли деревьев. Там, приставив нож к шее жертвы, мужчина стал совершать в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Раскрыть преступление удалось благодаря обнаруженным на месте уликам.

- Несмотря на отрицание фигурантом причастности к совершению преступления, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская сельхозорганизация уклонилась от уплаты более 16 млн рублей налогов
В Тамбовской области из-за коронавируса отложили уборку, запланированную на берегах рек
В Тамбовской области будут судить мужчину, который у кладбища напал на 16-летнюю девушку
Тамбовчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительских прав
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Мошенник, представившись сотрудником банка, списал с карты тамбовчанки более 40 тысяч рублей
МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников
Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция
На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Житель Моршанска выстрелил в прохожего из травматического пистолета
В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки
В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству
В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе
В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей
Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет