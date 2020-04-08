На Тамбовщине мужчину задержали за незаконную рубку дубов

8 Апр 2020 2020-04-08T09:45:15+03:00

Ему нужен был материал для строительства

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В Пичаевском районе сотрудникам полиции поступило сообщение от руководителя лесхоза. Мужчина рассказал, что во время патрулирования лесного массива, расположенного недалеко от районного центра, был установлен факт незаконной рубки дубов.

Сотрудники полиции обнаружили при въезде в лес следы легкового автомобиля с прицепом, при помощи которого предполагаемый преступник вывез срубленные деревья.

Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 47-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты распиленные деревья. Мужчина пояснил, что срубил деревья с целью заготовки материала для строительства.

- В настоящее время причиненный лесному фонду материальный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Добавим, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU