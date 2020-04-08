Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба

8 Апр 2020 2020-04-08T11:30:06+03:00

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В марте в полицию города Тамбова с заявлением о мошенничестве обратился пожилой местный житель. Мужчина рассказал, что к нему домой, в квартиру на улице Володарского, пришел молодой человек, представившийся сотрудником горгаза. Он уговорил пенсионера поставить ему «экономичный» газовый счетчик и заключить «договор на оказание услуг обслуживания и последующих поверок». За свои услуги он попросил 7 тысяч рублей. Хозяин квартиры поверил незнакомцу и отдал ему свои сбережения. На следующий день пенсионер понял, что его обманули и отправился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого афериста. Им оказался 26-летний, нигде не работающий мужчина, проживающий на улице Тулиновской областного центра. Его нашли его и опросили. К этому моменту тамбовчанин уже успел потратить чужие деньги.

- В отделе полиции №3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU