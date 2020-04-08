2020-04-08T11:30:06+03:00
Происшествия

Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба

Мужчина лишился 7000 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В марте в полицию города Тамбова с заявлением о мошенничестве обратился пожилой местный житель. Мужчина рассказал, что к нему домой, в квартиру на улице Володарского, пришел молодой человек, представившийся сотрудником горгаза. Он уговорил пенсионера поставить ему «экономичный» газовый счетчик и заключить «договор на оказание услуг обслуживания и последующих поверок». За свои услуги он попросил 7 тысяч рублей. Хозяин квартиры поверил незнакомцу и отдал ему свои сбережения. На следующий день пенсионер понял, что его обманули и отправился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого афериста. Им оказался 26-летний, нигде не работающий мужчина, проживающий на улице Тулиновской областного центра. Его нашли его и опросили. К этому моменту тамбовчанин уже успел потратить чужие деньги.

- В отделе полиции №3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области двое парней и женщина попались полицейским с наркотиками
В Тамбовской области восстанавливают обычную работу автобусов
В Тамбовском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Тамбовских школьников из малообеспеченных и многодетных семей обеспечат сухими пайками
В сетях МТС в Тамбове отмечен взрывной рост голосового и интернет-трафика
В Тамбове продавцы искусственных цветов торгуют туалетной бумагой и гречкой прямо на кладбище
Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба
В Тамбовской области появятся 330 га новых садов
На Тамбовщине мужчину задержали за незаконную рубку дубов
Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин
Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек
В центре Тамбова произошла авария на водопроводе
Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху
В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц
В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги
Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости