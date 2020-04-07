Тамбовская сельхозорганизация уклонилась от уплаты более 16 млн рублей налогов

7 Апр 2020 2020-04-07T13:36:35+03:00

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В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности организации, которая занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией.

По версии следствия, с апреля 2016 года по март 2018 года устанавливаемое в настоящее время лицо представляло в налоговый орган декларации по НДС за 1-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварталы 2017 года, куда умышленно включало заведомо ложные сведения. В итоге организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU