Тамбовчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительских прав
Мужчина испугался перспективы стать пешеходом
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В Тамбове местный житель долгое время не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку. В итоге он накопил задолженность в размере более чем 300 тысяч рублей и не собирался добровольно ее погашать.
Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством.
- Должник, боясь лишиться водительского удостоверения, оплатил задолженность по алиментам полностью, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU