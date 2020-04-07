Тамбовчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительских прав

7 Апр 2020 2020-04-07T10:35:13+03:00

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В Тамбове местный житель долгое время не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку. В итоге он накопил задолженность в размере более чем 300 тысяч рублей и не собирался добровольно ее погашать.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством.

- Должник, боясь лишиться водительского удостоверения, оплатил задолженность по алиментам полностью, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU