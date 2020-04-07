МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников
Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства
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МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о старте новой конкурсно-образовательной программы для детей в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники со всей страны смогут в онлайне учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке.
ИСТОЧНИК KP.RU