Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция
В Тамбовской области полицейские задержали бывшего вице-губернатора Сергея Иванова. Будучи на этом посту, чиновник курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии и пр. 16 марта он освободил должность замглавы администрации региона, чтобы перейти на другую работу и вскоре был назначен на пост председателя регионального Агропромышленного союза. Известно, что Иванова заключили под стражу на 48 часов в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
- Это уголовное дело было возбуждено в 2019 году, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Его расследование сейчас продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU