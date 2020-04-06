2020-04-06T20:38:36+03:00
Происшествия

Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция

Выясняется причастность экс-чиновника к уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей Иванов три недели назад уволился из администрации областиСергей Иванов три недели назад уволился из администрации области
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В Тамбовской области полицейские задержали бывшего вице-губернатора Сергея Иванова. Будучи на этом посту, чиновник курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии и пр. 16 марта он освободил должность замглавы администрации региона, чтобы перейти на другую работу и вскоре был назначен на пост председателя регионального Агропромышленного союза. Известно, что Иванова заключили под стражу на 48 часов в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- Это уголовное дело было возбуждено в 2019 году, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Его расследование сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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