На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T18:12:57+03:00

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В Тамбове выбирают подрядчика для ремонта улицы Державинской. Стоимость работ по реконструкции улицы на участке от ул. К. Маркса до ул. Октябрьской оценили в более, чем 12 млн рублей. За эти деньги исполнитель контракта должен демонтировать тротуары и бордюрные камни, срезать дорожное полотно, а потом провести ремонт пешеходной зоны и проезжей части. Известно, что тротуары на Державинской выложат плиткой двух цветов – серой и красной. На работы потребуется больше 2,5 тысяч кв. метров плитки. Ремонт, по условиям контракта, должен завершиться к 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU