2020-04-06T18:12:57+03:00
Общество

На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей

Заменить дорожное покрытие и сделать тротуары должны до 1 ноября этого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Улица в центре Тамбова сейчас находится в плачевном состоянииУлица в центре Тамбова сейчас находится в плачевном состоянииФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Тамбове выбирают подрядчика для ремонта улицы Державинской. Стоимость работ по реконструкции улицы на участке от ул. К. Маркса до ул. Октябрьской оценили в более, чем 12 млн рублей. За эти деньги исполнитель контракта должен демонтировать тротуары и бордюрные камни, срезать дорожное полотно, а потом провести ремонт пешеходной зоны и проезжей части. Известно, что тротуары на Державинской выложат плиткой двух цветов – серой и красной. На работы потребуется больше 2,5 тысяч кв. метров плитки. Ремонт, по условиям контракта, должен завершиться к 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция
На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Житель Моршанска выстрелил в прохожего из травматического пистолета
В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки
В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству
В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе
В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей
Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет