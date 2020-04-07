В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги

7 Апр 2020 2020-04-07T15:01:12+03:00

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В селе Кочетовка Мичуринского района 42-летний местный житель совершил кражу из магазина, расположенного на улице 7 Ноября. Злоумышленник проник внутрь торгового павильона, отжав пластиковое окно. Добычей мужчины стали продукты и деньги из кассы в размере 5444 рублей.

Стражи порядка задержали вора и доставили его в отдел полиции. Мужчина сознался в краже и рассказал, что залез в павильон около четырех утра. Со слов злоумышленника, украденные деньги он успел потратить, а продукты съесть.

- На данный момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU