В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству
На ул. Киквидзе нашли бешеную собаку
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В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству. В частном доме на ул. Киквидзе смертельное заболевания выявили у собаки.
- В связи с этим территория Советского города Тамбова объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Территория Ленинского района является угрожаемой зоной по бешенству животных.
ИСТОЧНИК KP.RU