2020-04-06T16:31:02+03:00
Происшествия

В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству

На ул. Киквидзе нашли бешеную собаку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству. В частном доме на ул. Киквидзе смертельное заболевания выявили у собаки.

- В связи с этим территория Советского города Тамбова объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Территория Ленинского района является угрожаемой зоной по бешенству животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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