В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе

6 Апр 2020 2020-04-06T15:18:05+03:00

Порывы произошли на севере и в центре города

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В Тамбове на ул. Карла Маркса, у ее пересечении с ул. Студенецкая набережная, произошел порыв канализационного коллектора диаметром 500 мм. Устранением аварии занимаются специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы». Благодаря использованию перекачек никаких неудобств жители центральной части города не испытывают и услуга водоотведения им предоставляется в полном объеме.

Это не единственная авария, которая произошла в понедельник 6 апреля.

- К нам обратились жители ул. Рылеева, которые рассказали о течи из земли, - рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - Прибыв на место происшествия, специалисты обнаружили прорыв на водоводе диаметром 200 мм. Здесь также приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Фото АО "ТКС"

ИСТОЧНИК KP.RU